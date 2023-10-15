شكرا لقرائتكم خبر عن أحدهم باللون الأبيض.. شاهد قمصان فريق الكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأهلي عن التصميم الجديد لقميص فريق كرة القدم فى موسم 2023-2024 بثلاثة ألوان، الأول الاحمر والثانى باللون الأسود وخطوط حمراء، وجاء قميص الأهلي الثالث لهذا الموسم 2023-2024 باللون الأبيض مع خطوط ذهبية على الأكتاف وتواجد اللون الأحمر الذي طالما اشتهر به المارد الأحمر ليصبح قميص الفريق للمرة الأولى بهذا اللون.

وشارك في فيديو الإعلان عن القميص مجموعة من لاعبي الأهلي وهم علي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورامي ربيعة وطاهر محمد ومحمد عبد المنعم.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بجميع المسابقات التي شارك بها الموسم الماضي، وكان أبرزها دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لبداية مشواره في بطولة الدوري الأفريقي، إذ سيحل ضيفًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 20 أكتوبر، على سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي المسابقة.