شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية لا تعرف الهزيمة فى الدورى هذا الموسم.. وفيوتشر بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء الجمعة المقبل مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، الذى يستمر لمدة 3 أيام، بعد تأجيل مواجهة الجونة مع الأهلى بسبب انشغال المارد الأحمر بمواجهتى سيمبا التنزانى في الدورى الأفريقي لكرة القدم.

وقبل انطلاق الأسبوع نستعرض أبرز الأرقام..

6 أندية بلا هزيمة

حافظت 6 أندية على سجلها خاليا من الهزائم خلال الجولات الثلاثة الماضية، وهى كل من فيوتشر وسموحة وزد وبيراميدز والزمالك، بجانب الأهلى الذى يتبقى له مباراة مؤجلة أمام سيراميكا في الأسبوع الثانى.

6 أندية بلا فوز

وفشلت 6 أندية فى تحقيق أى فوز خلال المباريات الثلاث التي لعبتها حتى الآن، وهى الجونة وإنبى والمقاولون العرب وفاركو والبنك الأهلى، بجانب سيراميكا الذى يتبقى له مباراة مؤجلة مع الأهلى في الأسبوع الثانى.

فيوتشر بالعلامة الكاملة

ونجح فرق مودرن فيوتشر فى تحقيق العلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز في مبارياته الثلاث على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش، مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.

البنك الأهلى بلا نقاط

ويعد فريق البنك الأهلى النادى الوحيد في مسابقة دورى نايل الذى لا يمتلك أى نقاط حتى الآن، حيث تعرض للهزيمة في مبارياته الثلاث أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك، مسجلا هدفا وحيدا وسكنت شباكه 5 أهداف.