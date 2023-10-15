7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 15 / 10 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، فحص طبى ينتظر رامى ربيعة فى مران الأهلي اليوم استعداداً لسيمبا، والزمالك يحتاج 4 لاعبين فى يناير.. تعرف عليهم.

فحص طبى ينتظر رامى ربيعة فى مران الأهلي اليوم استعداداً لسيمبا