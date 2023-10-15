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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد، 15 / 10 / 2023، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، فحص طبى ينتظر رامى ربيعة فى مران الأهلي اليوم استعداداً لسيمبا، والزمالك يحتاج 4 لاعبين فى يناير.. تعرف عليهم.

فحص طبى ينتظر رامى ربيعة فى مران الأهلي اليوم استعداداً لسيمبا

يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى للفحص الطبى اليوم، الأحد، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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