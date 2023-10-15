شكرا لقرائتكم خبر عن تاليه باسم مراد تحقق المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة تاليه باسم مراد علي المركز الأول والميدالية الذهبية، وذلك في إطار بطولات الموسم الرياضي 2023 - 2024 فى أروع مشاركة للاعبات قطاع الجمباز الفني أنسات بنادي النصر الرياضي في بطولة كأس مصر للجمباز الفني لفريق تحت 7 سنوات أنسات مواليد 2017. اللاعبة تاليه باسم مراد اللاعبة تاليه باسم مراد

جاء ذلك ضمن النتائج المتميزة لجهاز الجمباز، حيث حصلت اللاعبة على العلامة الكاملة ضمن مشاركتها مع الفريق وحصول لاعبيه علي عدد 30 ميدالية من إجمالى 31 لاعبة .



اللاعبة تاليه باسم مراد خلال التتويجوجاء تألق اللاعبة تاليه باسم مراد، تحت إشراف الكابتن أحمد طارق سالم المدير الفني، والكابتن محمد عصام مدرب الفريق ، والكابتن تقي محمد مدرب الفريق والكابتن أسماء محمد المدير الإداري. اللاعبة تاليه باسم مراد خلال التتويجوجاء تألق اللاعبة تاليه باسم مراد، تحت إشراف الكابتن أحمد طارق سالم المدير الفني، والكابتن محمد عصام مدرب الفريق ، والكابتن تقي محمد مدرب الفريق والكابتن أسماء محمد المدير الإداري.

الفريق قبل التتويجصور للاعبات الفريق بعد التتويج

اللاعبة تؤدى حركات استعراضية مع الفريق اللاعبة تؤدى حركات استعراضية مع الفريق

الكابتن محمد عصام مدرب الفريق



الكابتن تقي محمد مدرب الفريق



الكابتن أسماء محمد المدير الإداري