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تاليه باسم مراد تحقق المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة كأس مصر للجمباز

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القاهرة - سامية سيد - حصلت اللاعبة تاليه باسم مراد علي المركز الأول والميدالية الذهبية، وذلك في إطار بطولات الموسم الرياضي 2023 - 2024 فى أروع مشاركة للاعبات قطاع الجمباز الفني أنسات بنادي النصر الرياضي في بطولة كأس مصر للجمباز الفني لفريق تحت 7 سنوات أنسات مواليد  2017.

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اللاعبة تاليه باسم مراد

جاء ذلك ضمن النتائج المتميزة لجهاز الجمباز، حيث حصلت اللاعبة على العلامة الكاملة ضمن مشاركتها مع الفريق وحصول لاعبيه علي عدد 30 ميدالية من إجمالى 31 لاعبة .


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اللاعبة تاليه باسم مراد خلال التتويجوجاء تألق اللاعبة تاليه باسم مراد، تحت إشراف الكابتن أحمد طارق سالم المدير الفني، والكابتن محمد عصام مدرب الفريق ، والكابتن تقي محمد مدرب الفريق والكابتن أسماء محمد المدير الإداري.
الفريق قبل التتويج
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صور للاعبات الفريق بعد التتويج

 

384543127_1512565162908985_6912880153553780401_n اللاعبة تؤدى حركات استعراضية مع الفريق الكابتن محمد عصام مدرب الفريق

الكابتن محمد عصام مدرب الفريق

 

الكابتن تقي محمد مدرب الفريق
الكابتن تقي محمد مدرب الفريق

 

 

الكابتن أسماء محمد المدير الإداري
الكابتن أسماء محمد المدير الإداري

 

 

الكابتن أحمد طارق سالم المدير الفني
الكابتن أحمد طارق سالم المدير الفني

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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