شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته الثلاثاء بعد انتهاء الإجازة استعداداً لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب مدرب الفريق، لاستئناف التدريبات الثلاثاء المقبل، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي منحها شوقي غريب للاعبين.

واستغل شوقي غريب فترة التوقف الدولي لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين وحل المشكلات الفنية التي ظهرت بالفريق، خاصة بعد دخول عدد من العناصر الجديدة عقب موسم الانتقالات الماضي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة زد إف سي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى الثالثة عصر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دوري نايل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد نقطة واحدة، وذلك بعدما خاض 3 مباريات، حيث تعادل في واحدة وخسر اثنتين، وسجل لاعبو المقاولون هدفين واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.