شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدعو حجازي للتواجد فى معسكر المنتخب بالإمارات وحضور ودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الدعوة لأحمد حجازي قائد الفراعنة ولاعب نادى اتحاد جده السعودى للتواجد فى معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات، كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي، ويتم تجهيزه حالياً للمشاركة فى المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

ووصل أحمد حجازي ظهر اليوم لمعسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية على أن يحضر ودية منتخب مصر والجزائر، المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكان فى استقبال حجازى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبو الفريق، وعامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحرصوا على الاطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات.