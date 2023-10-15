شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي صلاح قد يتسبب بمنع أربيل من المشاركة بدوري المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدم لؤي صلاح، مدرب فريق الكهرباء الأول لكرة القدم العراقي شكوى إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ضد الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي بشأن وجود متعلقات مالية له بذمتها منذ أن كان لاعباً في صفوف فريقها الكروي الأول قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لنادي أربيل الرياضي في منشور له على الصفحة الخاصة بالنادي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسبب شكوى لؤي صلاح، فريق أربيل قد لا يتمكن من المشاركة في الموسم الجديد من الدوري العراقي للمحترفين».

ولم يوضح المكتب تفاصيل القضية، إلا أن لؤي صلاح الذي مثل فريق أربيل لأكثر من ستة مواسم كان قد قدم شكوى رسمية ضد إدارة أربيل للمطالبة بحقوقه المالية المتعلقة بذمتها.

ومن المتوقع أن تقوم إدارة أربيل بفتح قنوات التفاوض مع المدرب لؤي صلاح من أجل تسوية الديون بطريقة ما حتى لا يتم منع فريقها الكروي الأول من المشاركة في منافسات دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى الذي من المؤمل أن ينطلق أواخر هذا الشهر.

يذكر أن فريق أربيل، كان قد بكر بالاستعداد إلى منافسات الموسم الكروي المقبل تحت إشراف طاقمه التدريبي الذي يقوده المدرب عباس عبيد ومساعده حسام فوزي، وخاض العديد من المباريات التجريبية في تركيا مع فرق تركية وأخرى عراقية، وحقق فيها نتائج جيدة.