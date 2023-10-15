شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الرابعة فى دورى نايل 2023/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء الجمعة المقبل مباريات الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل 2023 / 2024، وتستمر لمدة 3 أيام، بعد تأجيل مواجهة الجونة مع الأهلى بسبب انشغال المارد الأحمر بمواجهتى سيمبا التنزانى في الدورى الأفريقي لكرة القدم.

وتتوقف حالياً مسابقة دورى نايل 2023/ 2024، بسبب التوقف الدولى لانشغال المنتخب الوطنى بمباراته مع الجزائر الودية التي ستقام غدا فى الإمارات فى البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا المقرر لها 13 يناير المقبل فى كوت ديفوار.

موعد مباريات الجولة الرابعة..الجمعة 20 أكتوبر

سيراميكا مع الداخلية "4 عصرا" استاد المقاولون العب

المصرى مع طلائع الجيش "4 عصرا" استاد برج اعلرب بالإسكندرية

السبت 21 أكتوبر

بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى "4 عصرا" استاد غزل المحلة

إنبى مع البنك الأهلى 7 مساء استاد بتروسبورت

الزمالك مع سموحة 7 مساء استاد القاهرة

الأحد 22/ 10

المقاولون العرب مع زد 4 عصرا استاد المقاولون العرب

الإسماعيلى مع فاركو 7 مساء استاد الإسماعيلية

فيوتشر مع بيراميدز 7 مساء استاد القاهرة الدولى

الجونة مع الأهلى "مؤجل".