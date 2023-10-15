شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالأحمر والجزائر بالأخضر فى ودية غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر مع الجزائر، عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي المنتخب الجزائري الطاقم الأخضر بالكامل، وذلك في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة مساء غداً الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

حضر الاجتماع الفني لمباراة مصر والجزائر كل من، على محمد علي إداري منتخب مصر وعبدالله سيد مدير المهمات بالمنتخب.

من جانب آخر، وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الدعوة لأحمد حجازي قائد الفراعنة ولاعب نادى اتحاد جده السعودى للتواجد فى معسكر الفراعنة المقام حاليا بالإمارات، كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي، ويتم تجهيزه حالياً للمشاركة فى المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

ووصل أحمد حجازي ظهر اليوم لمعسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية على أن يحضر ودية منتخب مصر والجزائر، المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وكان فى استقبال حجازى الجهاز الفني للمنتخب ولاعبو الفريق، وعامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحازم إمام عضو إتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحرصوا على الاطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات.