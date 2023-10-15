شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تكّرم المتميزين فى المرحلة الأولى لمشروع التدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" « اتحاد طلاب تحيا مصر»، وروتارى مصر، ليونز مصر، حفلًا لتكريم المتميزين في المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب“Career Boost Training" ، وذلك في إطار فعاليات "المنتدى الوطني لبناء الوعي" محور بناء الوعي الاقتصادي ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر الحفل، الذي أُقيم بمركز شباب الجزيرة كل من: الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدنى وتاهيل الكوادر الشبابية، مصطفي قطامش ، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر .

وشارك في الاحتفالية القيادات والكوادر الشبابية بـ 14 محافظة [ شمال سيناء ؛ الإسماعيلية ؛ الشرقية ؛ الدقهلية ؛ المنوفية ؛ البحيرة ؛ بني سويف ؛ أسيوط ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ القاهرة ؛ القليوبية ؛الإسكندرية ؛ سوهاج ] ، حيث تضمنت الفعاليات التدريب

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وخلال كلمته، نقل الدكتور محمد غنيم تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجميع المشاركين، مؤكدًا أن تكريم المتميزين يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها الشباب لدي القيادة السياسية ، وتوفير كافة السبل والامكانيات اللازمة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، بما يُسهم في خدمة الوطن والمجتمع وكذا المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة بسواعد شبابها وإبداعاتهم وابتكاراتهم المذهلة ، متمنيا للمتميزين كل التوفيق والنجاح لمواصلة العطاءات وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات.

ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات علي التدريبات سالفة الذكر.