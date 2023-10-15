شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحصل على موافقة رابطة الأندية لنقل مبارياته لاستاد السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي سيراميكا على موافقة رابطة الأندية المحترفة بإقامة مباريات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب استاد السويس، بدلاً من المقاولون العرب خلال الموسم الحالي.

وطلب نادي سيراميكا إقامة مبارياته باستاد السويس، إيمانًا من إدارة نادي سيراميكا بالدور الكبير الذي تلعبه جماهير السويس العظيمة، من أجل دعم الفريق، الأمر الذي يعطي دفعة معنوية للاعبين في المباريات.

جدير بالذكر أن استاد السويس شهد صعود الفريق الأول لنادي سيراميكا إلى الدوري الممتاز،

وخاض سيراميكا كليوباترا مباراتين في الموسم الجديد خارج ملعبه، أمام الاتحاد السكندري في الجولة الأولى على ستاد الإسكندرية، وأمام فاركو بالجولة الثالثة بملعب ستاد الجيش في برج العرب، بينما تأجل لقاء الأهلي في الجولة الثانية للدوري.