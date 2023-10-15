جائزة اندونيسيا الكبرى: بانيايا يستعيد الصدارة

الرياص - اسماء السيد - إندونيسيا: فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا على متن دراجته دوكاتي بسباق جائزة إندونيسيا للدراجات النارية (موتو جي بي) الأحد ليستعيد صدارة الترتيب بعد تعرض منافسه الاسباني خورخي مارتن لحادث.

وحلّ درّاج أبريليا الاسباني الآخر مافريك فينياليس في المركز الثاني، فيما جاء الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) في المركز الثالث على حلبة مانداليكا في جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية.

تقدم بانيايا بشكل مذهل من المركز 13 إلى الأول، بعدما بات بين الثلاثة الاوائل خلال اللفات الأربع الأولى.

وكان مارتن يتجه لنهاية أسبوع رائعة بعد فوزه بسباق السرعة السبت وانتزاعه المركز الاول في السباق من البداية، بعدما تقدم من المركز السادس، فارضا سيطرته على المراحل الاولى من السباق.

لكن سرعان ما تحول الأمر إلى كابوس للإسباني البالغ من العمر 25 عامًا عندما تعرض لحادث في اللفة 14، وهي محطة قد تكون مفصلية في السباق الى اللقب.

فرض فينياليس ضغطا كبيرًا على بانيايا في اللفات الاخيرة بعد أن تم تجاوزه، وأصبح على بعد أربعة أعشار من الثانية من متصدر السباق.

الا انّ الدراج الايطالي، المعروف بقدرته على الدفاع، أنهى السباق في الصدارة ليقلب الطاولة على مارتن ويوسع الفارق إلى 18 نقطة قبل 5 سباقات من نهاية الموسم.

وقال بانيايا للصحافيين "أعتقد أننا كنا نستحق سباقا مثل هذا".

وتابع "كنت أبذل قصارى جهدي ثم عندما رأيت مارتن ينطلق، قلت لنفسي "اعتني بالإطارات" وهذا هو الشيء الصحيح. أنا سعيد جدًا جدًا".

وتميّز السباق بسلسلة من الحوادث في ظل ظروف حارة ورطبة، حيث أنهى السباق 14 متسابقًا فقط من أصل 21.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة اندونيسيا الكبرى:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:20.293

2. الاسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 0.306 ثانية

3. الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 0.433 ث

4. الايطالي فابيو دي جانانتونيو بفارق 6.962 ث

5. الايطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) بفارق 11.111ث

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الايطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 346 نقطة

2. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي بريماك) 328 نقطة

3. الايطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) 283 نقطة

4. الجنوب إفريقي براد بيندر (كيه تي أم) 211 نقطة