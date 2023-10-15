شكرا لقرائتكم خبر عن «كوثر» تتوج بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت الفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بطلة لكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فيما حصد المهر «عتيق الشام» لندا موصلي، كأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، في السباقين اللذين أقيما بمضمار تاربس الفرنسي، برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ولم تتأخر «كوثر»، بإشراف شارل جوردين وقيادة جاري سانشيز، في إبراز مهاراتها في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك فلير دافريل للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، والبالغة جائزته المالية 16 ألف يورو.

وانطلقت البطلة المنحدرة من نسل «مجد العرب»، من الصفوف الخلفية لتتفوق بفارق 2.5 طول عن «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة سامي لي، ومسجلة 1:37:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة المهرة «جيرادا دو نيلانس» لكريستلي كورتيد وفردريك سانشيز، بإشراف كريستيلي كورتيد وقيادة شانا توبين.

وحصد المهر «عتيق الشام»، بإشراف توماس فورسي وقيادة جاري ساتشيز، «ثنائية» كأس الوثبة ستاليونز بري فيردريك بوا لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته المالية 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.

وجاء فوز البطل المنحدر من نسل «إف البحر»، بفارق نصف طول عن المهرة «بيتيت أتيكا» لدانيال لاكيف، بإشراف أوليفر تريجوديت وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل 2:36:40 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث الفرس «زوينا ستار» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة ألكساندر جافلان.