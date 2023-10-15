شكرا لقرائتكم خبر عن باللون الأبيض.. الأهلي المصري يكشف عن قميصه الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النادي الأهلي المصري عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأحمر خلال الموسم الجاري 2023-2024.

وجاء القميص باللون الأبيض مع خطوط ذهبية على الأكتاف ووجود اللون الأحمر الذي طالما اشتهر به الفريق المصري، ليصبح قميص الفريق للمرة الأولى باللون الأبيض.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، عبر موقعها الرسمي، طرح القميص الثالث للقلعة الحمراء هذا الموسم أمام الجماهير الراغبة في شرائه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، القميص الأساسي للفريق، الذي جاء باللون الأحمر، والقميص الثاني الذي جاء باللون الأسود.

ويستأنف الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها الجمعة المقبل، في ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.