الزمالك يتواصل مع السفارات المصرية بسبب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل الجهاز الإداري لنادي الزمالك مع السفارات المصرية، في الدول التي يتوجه لها الزمالك لخوض مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية بجانب كل من: أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجاردا إسبيرنسا الأنجولي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن عبدالواحد السيد مدير الكرة، كلف الجهاز الإداري بالتواصل مع السفارة المصرية في دول ليبيا وأنجولا وغينيا للاطمئنان على أحوال إقامة الفريق.

وأوضح المصدر، أن هناك نوع من القلق لدى الجهاز الفني، بسبب عدم تحديد ملعب الفريق الغيني إلى الآن الذي يستضيف مواجهته، بينما يتم ترتيب الأمور بالنسبة للفريقين الآخرين.

وكان نادي الزمالك صعد لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب تخطي عقبة أرتا سولار الجيبوتي بمجموع المباراتين.