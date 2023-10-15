رغم إصابته.. سر انضمام أحمد حجازي لمعسكر المنتخب قبل مواجهة الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، الدعوة للاعب أحمد حجازي مدافع الفراعنة ونادي اتحاد جدة السعودي، للتواجد في معسكر المنتخب الوطني اليوم قبل مواجهة الجزائر غدا.

ويعاني أحمد حجازي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويخوض حاليا فترة تأهيل في دولة الإمارات، وحرص على زيارة معسكر المنتخب.

وجاء موقف البرتغالي فيتوريا من دعوة أحمد حجازي، كنوع من التحفيز، من أجل العودة سريعا للملاعب.

وحرص لاعبو المنتخب وروي فيتوريا وحازم إمام المشرف على المنتخب، على استقبال أحمد حجازي فور وصوله للمعسكر والترحيب به.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي الجزائر غدا الإثنين، بشكل ودي، في السابعة مساء على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها في كوت ديفوار، خلال شهر يناير المقبل.