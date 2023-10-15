الاتحاد الجزائري يعلن استضافة مباريات المنتخب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي، استضافة مباريات المنتخب الفلسطيني الرسمية وغير الرسمية، ضمن استعداداتهم لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

نص البيان على: "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب ، تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 و كأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

اختتم البيان: "وفي هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".