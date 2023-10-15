شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو يقترب من تشكيل الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مورو ساليفو، لاعب الاتحاد السكندري، من المشاركة فى تشكيل فريقه الأساسي أمام بلدية المحلة، فى الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتى يأمل فيها الاتحاد فى العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه فى جدول الترتيب.

وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخلفية، ومن المنتظر أن يدفع به طارق العشري أساسيا فى لقاء البلدية المقبل، والتى يسعى من خلاله زعيم الثغر للفوز واستعادة نغمة الانتصارات.

كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.

ويسعى طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر لتصحيح أخطاء المباريات الماضية، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدوري، بعدما جمع الاتحاد 4 نقاط من فوز على سيراميكا وهزيمة من الإسماعيلي وتعادل مع الجونة.