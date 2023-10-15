شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا: مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائمًا للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة الجزائر المقرر لها غدًا الإثنين على استاد هزاع بن زايد بالإمارات في إطار ودي استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الجزائر الودية: "مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائمًا للفوز، وهدفي التأكيد على شخصية منتخب مصر في المباريات التي نلعبها، ونقدم كرة هجومية".

وواصل المدرب البرتغالي: "أمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر، واختيار الجزائر لمواجهتها لرغبتنا في خوض وديات بشكل تدريجي وبشكل قوي".

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطنى على وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع لنا.