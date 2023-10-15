شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مازحاً مع صحفى جزائري: "بنكسبكم على طول" والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصطفى محمد، فى المؤتمر الصحفي قبل ودية الجزائر، "لاعب الكرة من المهم أن يعمل على تطوير نفسه، وسعيد بوجودى فى منتخب مصر، وهدفنا الفوز ببطولة أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم".
وتابع مهاجم الفراعنة، "أتمني مساندة الجماهير ودعمها خلال الفترة المقبلة، ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالألقاب".
وحرص مصطفي محمد على ممازحة صحفي جزائري قائلا، "بنكسبكم على طول".
وأكمل، "نستعد من أجل تصفيات كأس العالم، ويجب أن نصل إلى أبعد مرحلة مع المنتخب، وعندما أرتدي قميص منتخب مصر أحارب 300%".
وواصل مصطفى، "نحاول إسعاد الجماهير من خلال الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الأفريقية والوصول لنهائيات كأس العالم القادمة".
وتترقب الجماهير المصرية ، المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر، فى اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.
ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
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