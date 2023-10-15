شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد مازحاً مع صحفى جزائري: "بنكسبكم على طول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، أن مباراة الفراعنة الودية أمام الجزائر غدا ستكون قمة عربية فى كرة القدم، وجاهزون للفوز فيها، مؤكداً أن مواجهة الجزائر تجربة قوية للاستعداد لتصفيات كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا.

وقال مصطفى محمد، فى المؤتمر الصحفي قبل ودية الجزائر، "لاعب الكرة من المهم أن يعمل على تطوير نفسه، وسعيد بوجودى فى منتخب مصر، وهدفنا الفوز ببطولة أمم أفريقيا والتأهل لكأس العالم".

وتابع مهاجم الفراعنة، "أتمني مساندة الجماهير ودعمها خلال الفترة المقبلة، ونعد الجماهير ببذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج والفوز بالألقاب".

وحرص مصطفي محمد على ممازحة صحفي جزائري قائلا، "بنكسبكم على طول".

وأكمل، "نستعد من أجل تصفيات كأس العالم، ويجب أن نصل إلى أبعد مرحلة مع المنتخب، وعندما أرتدي قميص منتخب مصر أحارب 300%". وواصل مصطفى، "نحاول إسعاد الجماهير من خلال الوصول إلى أبعد نقطة في كأس الأمم الأفريقية والوصول لنهائيات كأس العالم القادمة".

وتترقب الجماهير المصرية ، المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر، فى اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.