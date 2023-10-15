شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة: اهتمام من الأهلي والزمالك بضم فيبو أكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة علوي، مدير الكرة بنادي بلدية المحلة ، أن وكلاء لاعبين تحدثوا مع مسئولى النادي بشأن اللاعب فيبو أكيم وإمكانية رحيله عن الفريق فى انتقالات يناير المقبلة.

وأضاف علوي فى تصريحات إذاعية، "تعاقدنا مع اللاعب من ناديه النيجيري العام الماضي، وخلال انتقالات يناير تلقى عرضاً وانتقل لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم، وأصبح لاعبا حرا".

وتابع، "أحمد عبد الرؤوف المدير الفني يعلم قدرات اللاعب جيدا ووافق على رحيله في البداية لمنحه الفرصة مع الاستفادة المادية للنادي، وفى بداية الموسم تعاقدنا معه لمدة 3 سنوات بداية الموسم الحالى".

وأضاف "هناك وكلاء لاعبين تحدثوا معى عن وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك ولكن لا توجد عروض رسمية".

وواصل علوي، "قد يكون هناك تواصل رسمي حدث مع رئيس النادي ولكن لم يحدث هذا معي، كما أن نادي زد لم يتطرق بعد مباراته معنا للحديث عن إمكانية ضم اللاعب".