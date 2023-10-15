شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سامح يحقق ذهبية كأس العالم للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتوج عبد الرحمن سامح في فبراير الماضي بالميدالية الذهبية في بطولة قسم المحيط الأطلنطي التي تعد من أقوى بطولات دوري الجامعات الأمريكي للسباحة وفاز بالميدالية الذهبية في سباق 50 ياردة حرة بزمن قدره 18.79 ثانية.

وحقق اللاعب فى أبريل الماضي الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للسباحة، والتي أقيمت في مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 وحتى يوم 10 إبريل الماضي.

وجاء ذلك بعدما حصل عبد الرحمن سامح على المركز الأول في سباق 50 متر فراشة بزمن 23.24 ثانية، بينما حقق خالد عبد الناصر الميدالية الفضية بتوقيت 24.21 ثانية، بينما حقق اللاعب أحمد خالد راتب الميدالية البرونزية بزمن 24.71 ثانية.