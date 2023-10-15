شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قال محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر إن تذاكر مباراة مصر والجزائر التي تقام الاثنين على استاد هزاع بن زايد في العين نفدت بالكامل، وأكد أن المباراة ستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، بسبب قوة اللقاء، ووجود نجوم كبار في الفريقين.

وأضاف: «مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، استعداد قوي لتصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية، والمنتخب هدفه التأهل للمونديال والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية».

وتابع: «روي فيتوريا واللاعبون لديهم الرغبة الكاملة فى الظهور بصورة مميزة، أمام المنتخب الجزائري والفوز من أجل ختام المعسكر بشكل قوي قبل التصفيات وأمم إفريقيا».