شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحدد بديل محمد صلاح للموسم المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت إدارة نادي ليفربول بديل محمد صلاح للموسم المقبل، تحسباً لرحيل المهاجم المصري إلى الدوري السعودي خلال صيف 2024.

واستقر ليفربول على محاولة ضم الألماني ليروي ساني، مهاجم بايرن ميونخ، في صفقة قد تكون الأعلى في تاريخ النادي.

وأشارت صحيفة «ذا ميرور» إلى أن إدارة ليفربول لا تخشى كسر قيمة أعلى صفقة في تاريخها، لضم ساني، 27 عاماً، لاعب مانشستر سيتي السابق، والذي يحظى بإعجاب المدرب يورجين كلوب، الذي يرغب في إعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض ليفربول محاولات نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح، 31 عاماً، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وتألق المهاجم المصري مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه خلال 8 مباريات، إلا أن إدارة ليفربول تتوقع عودة مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين خلال الصيف المقبل إلى محاولة ضم اللاعب الذي لن يتبقى في عقده وقتها سوى موسم أخير.

يُذكر أن ليفربول يستأنف نشاطه عقب انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة إيفرتون في مباراة «ديربي الميرسيسايد» ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي، السبت 21 أكتوبر الجاري.