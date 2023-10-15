شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد ألعاب البطولة الخليجية للشباب في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالاجتماع ال97 للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الأحد بمسقط.

شهد الاجتماع العديد من القرارات المهمة وجاء على رأسها الموافقة على إقامة دورة الألعاب الرياضية الخليجية الأولى للشباب بدولة الإمارات في شهر إبريل 2024، واعتماد الألعاب المقترحة من قبل اللجنة المنظمة للدورة.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وهم ناصر التميمي وأمل بوشلاخ، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

وشهد الاجتماع الموافقة على تفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في المجال الرياضي بدول المجلس، وفق المجالات التي يمكن الاستفادة منها، مع التأكيد على تفعيل مبادرة الأمانة العامة بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على أهمية مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الخليجي المشترك في المجال الرياضي.

شهد الاجتماع تكليف فريق عمل بحث أوجه التعاون الدولي المشترك بين دول مجلس التعاون والدول المتقدمة في المجال الرياضي، بدراسة مدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الرياضة، ذات جدوى حقيقية وقيمة مضافة لرياضة دول المجلس.

وخلال الاجتماع تم اعتماد التوصيات المرفوعة من اللجان الاستشارية الأربع التابعة للمكتب التنفيذي ممثلة في لجنة رياضة المرأة، ولجنة الرياضيين، ولجنة الرياضة، ولجنة الرياضة البارالمبية.