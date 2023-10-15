شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يدعو حجازي إلى حضور ودية مصر والجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على توجيه الدعوة إلى أحمد حجازي قائد منتخب مصر، لحضور معسكر الفراعنة المقام حالياً بالإمارات كنوع من التحفيز للاعب العائد مؤخراً من إصابة الرباط الصليبي، ويتم تجهيزه حالياً للمشاركة في المباريات مع فريقه اتحاد جدة السعودي.

ووصل أحمد حجازي الأحد إلى معسكر المنتخب المقام بمدينة العين الإماراتية، على أن يحضر ودية منتخب مصر والجزائر المقرر لها مساء الاثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات، وكان في استقباله الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ولاعبي الفريق، وعامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وحرصوا على الاطمئنان على إصابته وموعد عودته للمباريات.