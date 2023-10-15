شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن سرور يحقق الفوز رقم 500 في سباقات «الجروب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

حقق المدرب الإماراتي العالمي سعيد بن سرور إنجازاً كبيراً بوصوله إلى الفوز رقم 500 بسباقات «الجروب 1 و2 و3» رفيعة المستوى، بعدما عادت المهرة الفائزة بالسباقات الكلاسيكية «موج» المملوكة لجودلفين بشكل مثالي بعد فترة من الغياب، حينما تصدرت المنافسة في كل مراحلها تقريباً بسباق «كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، والذي أقيم بمضمار كينلاند في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفوقت «موج» في أول مشاركة لها منذ أن تقدمت على «تاهيرا» في نهائي مثير لسباق 1000 جينيز البريطاني في مايو الماضي، وأظهرت سرعة جيدة منذ الانطلاق من البوابة ودخلت في منازعة على الصدارة في المراحل المبكرة من السباق قبل أن تحكم قبضتها على الصدارة وتتقدم بفارق طول بقيادة الفارس أويشين ميرفي.

وتمكنت «اليوسيف برينسيس» من تقليص أفضلية موج إلى نصف طول في نهاية المسار الخلفي، غير أن المهرة التي يدربها سعيد بن سرور عززت اندفاعها عند الوصول إلى رأس المسار المستقيم وانتزعت أفضلية بفارق طولين عن المجموعة لدى الوصول إلى آخر فيرلونج، وانطلقت «ليندي» بسرعة نحو خط النهاية، ولكنها لم تستطع تحدي «موج» والتي حافظت على صدارتها بجسارة، وحققت الفوز في زمن بلغ 1:48:06 دقيقة، لتسجل الفوز رقم 500 في سباقات «جروب 1 و2 و3» للمدرب الكبير سعيد بن سرور.

وتفوقت ابنة «اكسيد آند اكسل» بفارق نصف طول على صاحبة المركز الثاني ليندي (والش/ غافيلون)، والفوز هو السادس من 9 مشاركات للمهرة «موج» الفائزة بسباقي جميرا فيليز كلاسيك وجميرا فيليز غينيز في مضمار ميدان بداية العام الحالي.

نتيجة طيبة

وقال سعيد بن سرور: «كان رائعاً تحقيق الفوز رقم 500 بسباقات «جروب 1 و2 و3»، ولعل الوصول إلى هذه المرحلة البارزة في سباق من الفئة الأولى، وبواسطة خيل فائز في السباقات الكلاسيكية يعد نتيجة طيبة للجميع».

وأضاف مدرب جودلفين: «تتمتع «موج» بسرعة عالية وتحملت مسافة 9 فيرلونج في السباق، والميل أفضل مسافة لها بالتأكيد، ولكني أفضل التريث في تحديد الوجهة حتى فترة أقرب من سباقات بريدرز كب، وستدرس إن كان سباق بريدرز كب فيلي أند مير تيرف سيكون الوجهة الأفضل أم لا».

على خط متصل، أشاد الفارس أويشين ميرفي بالمدرب سعيد بن سرور، وقال: «سعيد كان مرتاحاً لسير تدريبات المهرة في الإسطبل، وطلب مني قيادتها الأسبوع الماضي قبل إظهارها لتألقها السابق اليوم، المهرة متميزة وقدمت المزيد، وتتمتع بقلب وعقل كبير، وأنا مرتاح لتحقيق الفوز لجودلفين وسعيد، وهو الفوز رقم 500 بسباقات «جروب 1 و2 و3» لسعيد بن سرور، وأشعر بفرحة غامرة لقيادة خيول له، فهو مدرب عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى».