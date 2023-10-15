شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تذكرة المليون ريال في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبحت التذكرة التي حصل عليها الأمير عبدالرحمن بن تركي عضو الشرف لنادي الشباب السعودي بقيمة مليون ريال الأغلى في تاريخ الدوري السعودي الذي يشهد تحولاً كبيراً في المرحلة والاستراتيجية.

وقام صاحب التذكرة عضو مجلس الشرف الشبابي من حضور جميع مباريات الشباب التي يستضيفها،كما يتزامن حصوله على التذكرة مع دخول ملعب النادي الخاص إلى الخدمة في المباراة القادمة أمام الطائي في الجولة العاشرة من الدوري.

وتعطي التذكرة الحق لصاحبها باستضافة 14 شخصاً في الغرفة الخاصة إلى جانب الحصول على تيشرت الفريق موقعاً من اللاعبين.

وكان الشباب الواقع بين كماشتي والنصر جماهيرياً قد أعلن للمرة الأولى نفاد تذاكر مباراته القادمة أمام الطائي والبالغة نحو 15 ألف تذكرة تمثل سعة استاد الأمير خالد بن سلطان.

يذكر أن الشباب يمر بمنعطف نتائجي غير جيد منذ بداية الموسم جعله يستقر في المركز الثاني عشر بتسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وتعرض لأربع هزائم.

ومر الفريق بتغييرات على مستوى إدارة النادي مرت بحل إدارة خالد الثنيان بعد أقل من شهر على تزكيتها بعد جدل واسع على خلفية بيع المدافع حسان تمبكتي للهلال، وأعيد تشكيل الإدارة برئاسة محمد المنجم الذي أحدث تغييرات على مستوى المناصب المرافقة لإدارته.