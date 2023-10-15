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الامارات | الجزائر تعلن رسميا استضافة مباريات منتخب فلسطين على ملاعبها

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلاده سوف تستضيف مباراة منتخب فلسطين مع ضيفه منتخب أستراليا يوم 21 نوفمبر المقبل، بالجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس أسيا 2027.

وجاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي، اليوم الأحد، انه «تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، قررت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بتصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث ».

كان الرجوب كشف أمس السبت، في برنامج لإذاعة الجزائر الدولية، عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات «الفدائي»، معربا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي «فيفا» والأسيوي على هذا الطلب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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