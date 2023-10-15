الامارات | أغلى تذكرة في تاريخ الدوري السعودي ليست من نصيب النصر والهلال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري السعودي للمحترفين بيع أغلى تذكرة في تاريخ الدوري وكانت من نصيب نادي الشباب السعودي في الموسم الحالي، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وقال نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إنه النادي باع تذكرة بقيمة مليون ريال سعودي، هي الأغلى في تاريخ الدوري، لصالح الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز".

وكان نادي الشباب قد أعلن في وقت سابق طرح تذكرة "الضيافة"، كما أُطلق عليها، بقيمة مليون ريال، بالتزامن مع تدشين الملعب الجديد للنادي، والذي سيستضيف لقاء الطائي، حيث يواجه نادي الشباب ضيفه الطائي، في ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، الذي يبدأ يوم الجمعة المقبل.

وعلق رئيس نادي الشباب محمد المنجم، على الموضوع، قائلا: "الأمير عبد الرحمن بن تركي داعم للنادي، ويعمل على مصلحته، إن بيع التذكرة بهذه القيمة المالية الكبيرة لهي سابقة في تاريخ النادي، إنها فكرة موجودة في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوريات الكبرى الأخرى".

وتشمل التذكرة الذهبية العديد من المميزات حيث تشمل غرفة كبار الزوار والعضوية الذهبية والحصول على قميص موقع من اللاعبين ومشاهدة كافة مباريات الفريق طوال الموسم.

ويحتل نادي الشباب المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري "روشن" للمحترفين، برصيد 9 نقاط، بعد 9 جولات من الدوري، متأخرا بفارق 14 نقطة خلف المتصدر نادي الهلال.