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الامارات | فوز البطائح ودبا الحصن وتعادل مليحة وخورفكان في دوري كرة قدم الصالات

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البطائح ودبا الحصن وتعادل مليحة وخورفكان في دوري كرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق البطائح فوزه الأول في بطولة الدوري لكرة قدم الصالات، بعد تفوقه على ضيفه الحمرية 3-2، ليصبح رصيده أربع نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الحمرية عند ثلاث نقاط، في المركز الرابع، حيث سجل للفائز راشد الهنائي، ومحمد مصطفوي، وراشد عبيد، بينما سجل هدفي الحمرية إبراهيم خالد، وحمدان الكثيري.

وفي مباراة مثيرة فاز دبا الحصن على اتحاد كلباء 3-2، ليصبح رصيد دبا الحصن أربع نقاط بالمركز الثالث، بينما اتحاد كلباء من دون رصيد، حيث سجل لدبا الحصن جلال الصيادي، وسعود مسلم، ووليد السلامي، وسجل هدفي اتحاد كلباء محمد آل علي، وفهد البلوشي.
وفي مباراة ثالثة تعادل مليحة مع خورفكان 2-2، ليصبح رصيد خورفكان أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف، بينما لدى مليحة نقطة واحدة في المركز الخامس، حيث سجل لفريق مليحة سند علي وعلي المهيري، بينما سجل هدفي خورفكان سعود آل علي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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