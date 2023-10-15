شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلى السابق ينضم لنادى دايموند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مجلس إدارة نادي دايموند الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة على توقيع أحمد جعفر نجم الأهلي السابق، ليكون أولى صفقات الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووقّع جعفر لمدة عام مع نادي دايموند ليساعدهم في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل.

وبدأ جعفر مسيرته كلاعب في الألومنيوم، ثم انتقل إلى سيراميكا، ومن بعده رحل إلى المقاولون وذهب إلى مصر المقاصة ثم انتقل عام إلى فريق الأهلي ليكون آخر محطاته قبل التوقيع لدايموند في صفقة انتقال حر.

كان الدكتور المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة نادي دياموند قد اتفق مع فتحي مبروك لتولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد الدكتور المندوه أن إدارة النادي ستوفر كافة الإمكانات لفتحي مبروك من أجل النهوض بهذا القطاع ليكون بمثابة نواة مثمرة على أرض الواقع لدعم وتطوير الكرة المصرية من خلال منتخبات الناشئين والشباب.