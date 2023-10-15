شكرا لقرائتكم خبر عن 13 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 13 دولة مشاركتها في بطولة كأس العالم للسباحة الباراليمبية "آخر بطولات سلسلة كأس العالم لعام 2023"، والتي تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: "تركيا، أستونيا، جنوب أفريقيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، فنلندا، الهند، فرنسا، الكويت، البوسنة، هولندا، إسبانيا".

ويبلغ عدد المشاركين في البطولة حوالي 200 لاعب ولاعبة ومدرب وإداري.

ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة أيام 6، 7، 8 نوفمبر المقبل، وما زال هناك احتمال قائم لمشاركة المنتخب الروسي أيضا في البطولة ليرتفع عدد الدول المشاركة.

وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.