شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى دعما لفلسطين: تكلم قبل أن يتحول الباطل لحق والمدافع عن وطنه لإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص شريف إكرامي لاعب بيراميدز على دعم القضية الفلسطينية، والتنديد بما يحدث مع أهالي وأطفال غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب إكرام عبر حسابه على تويتر: "الرصاصة قد تقتل إنسانا، لكن لن تقتل عقيدة ولن تدمر هوية ولن تنصر قضية.. سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا وتدمير ثقافتنا والسيطرة على أجيالنا منذ سنوات".

وأضاف: "حان الوقت أن نغزوهم به و لو لمره واحدة.. تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى ارهابي.. إن لم تكن الكلمة الآن أقوى من الرصاصة".

وتابع: "فلماذا إذن مُسحت الصفحات وأُغلقت الحسابات وحُجبت المنشورات.. لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه.. أؤمن ان الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت انفاسه.. الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف و بلا رسالة".



