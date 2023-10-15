وزير الرياضة يهنئ السباحة المصرية بالفوز بذهبية كأس العالم فى اليونان

ونجح عبد الرحمن سامح، بطل مصر فى السباحة، فى إحراز الميدالية الذهبية فى كأس العالم للسباحة المقامة حاليا باليونان، ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.

وكان عبد الرحمن سامح قد تأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم، حيث تأهل اللاعب للنهائي فى سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية.

يذكر أن عبد الرحمن هريدي كان قد حقق المركز الثامن في منافسات سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم السابقة التي أقيمت في اليابان خلال الفترة ما بين 23 وحتى 30 يوليو الماضي.