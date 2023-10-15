شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ السباحة المصرية بالفوز بذهبية كأس العالم فى اليونان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الإتحاد المصري للسباحة، بعد فوز اللاعب عبد الرحمن سامح بذهبية كأس العالم للسباحة باليونان.
وفاز عبد الرحمن سامح بالميدالية الذهبية في سباق 50م فراشة بزمن 23:04 ثانية في إنجاز تاريخي، متفوقًا على عمالقة السباحة العالمية وابطال أمريكا وأستراليا ويتوج بطلًا لكأس العالم للسباحة.
ونجح عبد الرحمن سامح، بطل مصر فى السباحة، فى إحراز الميدالية الذهبية فى كأس العالم للسباحة المقامة حاليا باليونان، ضمن منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية.
وكان عبد الرحمن سامح قد تأهل لنهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة كاس العالم، حيث تأهل اللاعب للنهائي فى سباق 50 متر فراشة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات بزمن 23.58 ثانية.
يذكر أن عبد الرحمن هريدي كان قد حقق المركز الثامن في منافسات سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم السابقة التي أقيمت في اليابان خلال الفترة ما بين 23 وحتى 30 يوليو الماضي.
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