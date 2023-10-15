شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم زد بهدفين وديا استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق زد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما اليوم، فى إطار استعداد كلا الفريقين لاستئناف مباريات دوري نايل.

افتتح نادر فرج أهداف الإسماعيلي، قبل أن يتعادل مصطفى زيكو لزد، وحسم محمد دسوقى المباراة لصالح الدراويش بهدف ثان من ركلة جزاء.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد المقبل باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت عدم استغلال الفرص التى أتيحت لها أمام المرمى، وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.