موعد مباراة مصر والجزائر.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر نظيره الجزائري، في تمام السابعة مساء الإثنين، ١٦ اكنوبر، على ملعب ” هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وحقق منتخب مصر فوزا هاما على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله حمدي فتحي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد هزاع بن زايد يوم 12 أكتوبر الماضي.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الجزائر

من المنتظر أن يدفع المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-3-3

محمد الشناوي

أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني

طارق حامد - حمدي فتحي - محمد النني

محمود تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل قنوات أون تايم سبورت المفتوحة المباراة، كما تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية اللقاء ايضا.