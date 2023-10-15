شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: إقامة المهرجانات التراثية تؤكد أهمية إحياء الموروث الشعبي بالدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة منافسات اليوم الختامي لمهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن.

كما شهد المهرجان - الذي نظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على ميدان الهجن في مدينة زايد بمنطقة الظفرة - الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط بن نهيان آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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وتابع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عدداً من أشواط المهرجان الذي أقيم تحت رعاية سموه، وأكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على دعم كافة الفعاليات والرياضات التراثية في الدولة ومنها مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة.

أشار سموه إلى أن اقامة مثل هذه المهرجانات التراثية تسلط الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، وتؤكد نهج المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه» في دعم هذه السباقات وضمان استمراريتها عبر مختلف الأجيال.

وثمن سموه دور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان في ما لمسه من حسن الإعداد والترتيب لإنجاح الحدث في دورته الأولى وقدم التهنئة للفائزين.

وحلقت «أوسلين» لعبد العزيز الكتبي بأول رموز سن الإيذاع، وانتزعت كأس الإيذاع الأبكار في الشوط الرئيسي المفتوح، حيث نجحت في تحقيق أفضل توقيت زمني وأنهت مسافة الشوط البالغة 5 كيلومترات في 7:27:5 دقيقة، وحصدت الجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم.

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وأهدت «شواش» شعار عبد العزيز الكتبي الرمز الثاني على التوالي ونالت بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني.

وطارت «ندا» لخليفة السويدي بناموس ولقب الشوط الثالث في الأمتار الأخيرة، لتحلق بكأس الإيذاع الأبكار في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم.

وشهد الشوط الرابع للجعدان الإنتاج فوز «منزح» لحمد البريدي برمز الشوط «شداد»، والجائزة المالية المخصصة وقدرها 400 ألف درهم.

وتمكنت «مذيار» لعبد الله المنصوري من خطف ناموس الشوط الخامس المخصص للإيذاع الأبكار، وانتزع «النشمي» بندقية الإيذاع الجعدان في الشوط السادس ليهدي مالكه أحمد العامري بندقية الشوط، وفي شوط الرموز السابع المخصص للإيذاع الأبكار الإنتاج حلقت «شدايد» بالكأس وأهدت شعار عامر المنصوري الكأس ونصف مليون درهم، واختتم «شديد» رموز سن الإيذاع وحصد شداد الجعدان الإنتاج في الشوط الثامن.