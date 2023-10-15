شكرا لقرائتكم خبر عن «هجن الرئاسة» تتألق في منافسات الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن 15 شوطاً لسن الإيذاع لهجن الشيوخ وأبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 5 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي:

الشوط الأول «الشاهينية» لهجن الرئاسة «المضمر سعيد العامري» وجاء الفوز في زمن 8:10:69 وهو أفضل توقيت شهده السباق، الشوط الثاني «عزايم» لمحمد الكتبي، الشوط الثالث «الواعي» لسلطان الدرمكي، الشوط الرابع «شاهين» لهجن الرئاسة «المضمر سعيد العامري»، الشوط الخامس «الشاهينية» لهجن الرئاسة «المضمر سعيد العامري»، الشوط السادس «علاج» لعيسى الخيلي، الشوط السابع «المايدية» لمحمد بالعامري، الشوط الثامن «سمحة» لمحمد الكتبي، الشوط التاسع «ملفت» لمحمد الخاصوني، الشوط العاشر «الفاتن» لسيف المزروعي، الشوط الحادي عشر «إنذار» لعوض الكتبي، الشوط الثاني عشر «غريبة» لمتعب بالعامري، الشوط الثالث عشر «همام» لعوض الكتبي، الشوط الرابع عشر«نجد» لأحمد الدهماني، الشوط الخامس عشر «شوامخ» لعبدالله بن دلموج.