شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي زوران مدرباً لدبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن دبا الفجيرة التعاقد مع الصربي زوران بوبوفيش، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب الوطني حسن العبدولي الذي استقال من منصبه بحضور عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي ومشرف الفريق، والذي رحّب بعودة المدرب بوبوفيش الذي سبق له قيادة «النواخذة» إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين قبل موسمين، مشيراً إلى أن التعاقد تم بكل سهولة وسلاسة، لاسيما وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق من خلال فترة عمله السابقة، والتي تكللت بالتتويج بدرع دوري الدرجة الأولى موسم 2021-2022.

وأشار الظنحاني إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني وجمهور «النواخذة» ينتظر من المدرب الصربي تكرار إنجاز الصعود وإعادة سفينة دبا إلى سكة الانتصارات من جديد ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى، معرباً عن شكره للمدرب حسن العبدولي جهوده المقدرة خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، كما شكر المدرب القديم على قيادته في الفترة السابقة والتأهل للمرحلة الثانية من تمهيدي كأس رئيس الدولة في أعقاب الفوز الأخير على الفجيرة.