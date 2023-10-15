شكرا لقرائتكم خبر عن «مناضل سعفان» بطل كأس رئيس الدولة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الجواد «مناضل سعفان» بلقب المحطة المصرية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم السبت في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ 30 للكأس الغالية.

شهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ12 في مصر مشاركة 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، تحت اشراف اللجنة العليا المنظمة للسباقات، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

وحصد البطل «مناضل سعفان» العائد لإسطبلات سعفان، بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس وقيادة الفارس جوجور، لقب الشوط الرابع (الرئيسي)، وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، في 1:58:00 دقيقة، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني «بريق الأمل»، فيما جاء ثالثا «ميسون الأصيل».

وتوج الفائزين صالح جمعة السعدي نائب سفير الدولة لدى مصر، وسعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس «رئيس الدولة» للخيول العربية الأصيلة: «سعداء بتواصل نجاحات الكأس الغالية وامتدادها للمحطة الـ12 في مصر الشقيقة، وبالجهود التنظيمية والدور المميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر».

وقال صالح جمعة السعدي: «فخورون بنجاحات الكأس الغالية، ويسرنا المشاركة في سباق المحطة الـ12 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر الشقيقة، كما تدل المشاركة الكبيرة لملاك الخيل على مكانة الحدث، وقيمته الكبيرة ومدى قوة الروابط بين الإمارات ومصر».