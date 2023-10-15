موعد انضمام الدوليين للأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موعد انتظام اللاعبين الدوليين ضمن صفوف المنتخب، لمعسكر الفريق الأحمر استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويلتقي النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة، في ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويضم المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي سبعة لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات.

وأوضح المصدر أن اللاعبين الدوليين سوف ينضمون لتدريبات الفريق الأحمر، يوم الأربعاء قبل السفر مباشرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وأضاف المصدر، أن النادي الأهلي سيخوض مرانا خفيفا، يوم الأربعاء، قبل المغادرة إلى تنزانيا في الرابعة عصرا.