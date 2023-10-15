المتناوي يكشف حالة واحدة مستعجلة لعودة حسام المندوه لانتخابات الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، ومحامي هشام نصر المرشح على منصب العضوية في انتخابات الزمالك المقبلة، موقف حسام المندوه بعد قرار استبعاده من الانتخابات.

قال مجدي المتناوي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "هشام نصر كان ضده 3 طعون وتم رفضهم جميعا وسيخوض الانتخابات المقبلة بشكل طبيعي".

أضاف "المتناوي": "حسام المندوه سيعود لسباق الانتخابات في حالة واحدة وهي التقدم بطعن على قرار استبعاده وفي حال قبوله من القضاء الاداري سيعود وسيكون الأمر في الشق المستعجل نظرا لأن الانتخابات يوم 20 أكتوبر الحالية".

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت باستبعاد حسام المندوه الحسيني المرشح على منصب أمين الصندوق، من انتخابات الزمالك، وفي المقابل تم رفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب من الكشوف النهائية للمرشحين.