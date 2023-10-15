جمال بلماضي: "مواجهة منتخب مصر كان حلم وطلبتها كثيراً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر عن مواجهة منتخب مصر وديا، مشيراً إلى أنه كان يحلم بهذا اللقاء.

قال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "كنت أتمنى مواجهة منتخب مصر بالتحديد في القاهرة، هذا كان حلمي للفترة الحالية، طلبت كثيراً من الاتحاد الجزائري مواجهة منتخب مصر لكن لم تقم المباراة لعدة أسباب، كما أننا واجهنا منتخبات إفريقية عديدة وديا".

أكمل: "المنتخب المصري هو الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا ودائما ما كان قوي ومتماسك، حتى لو مر بفترات ضعف مثلما يحدث مع بعض الفريق، يبقى من ضمن الأفضل".

أضاف: "أخفق منتخب مصر في الوصول لكأس العالم وخسر نهائي أمم أفريقيا بضربات الترجيح، هذا يعني أنه منتخب قوي ومثل أي فريق في العالم لديه لحظات اهتزاز".

تابع: "يضم المنتخب المصري لاعبين جيدين واعتادوا على مثل هذه المباريات وضغطها، كما أنه لديه جمهور كبير في الوطن العربي ومتحمس لخوض اللقاء".

واصل: "سيسود المباراة روح رياضية، أعلم أن مباراة أم دُرمان في تصفيات كأس العالم 2010 وتاريخ مواجهتنا مر عليهم زمن، كرة القدم رياضة وليست حربا والمباراة كلاسيكو شمال أفريقيا".

اختتم: "الجميع لديه روح قتالية وحماس في الملعب، إن شاء الله لم تحدث مشكلة، الكل يحب تحقيق الفوز وستنتهي المباراة على ما يرام".

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الجزائري، غدا في السابعة مساءاً، وديا ضمن معسكر أكتوبر.