"بديل محمد صلاح".. ليفربول يفكر في التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

وضع نادي ليفربول اللاعب الألماني ليروي ساني كهدف للتعاقد معه في فترة الانتقال الشتوية المقبلة، تحسبا لرحيل محمد صلاح إلى السعودية. وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية

وكشفت الصحيفة أن ليفربول مستعد لدفع مبلغ يتجاوز قيمة صفقة داروين نونيز البالغة 64.2 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 21.4 مليون جنيه إسترليني متغيرات.

وأبدى المدرب الألماني يورجن كلوب إعجابه بإمكانيات لاعب بايرن ميونخ وطلب من إدارة ليفربول التعاقد مع اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وجاء كل ذلك بعد المفاوضات المكثفة التي شهدتها فترة الانتقالات الصيفية الماضية من قبل نادي الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح، والتي من المتوقع أن تتجدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعرض نادي الاتحاد السعودي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني والذي تم رفضه من قبل إدارة الريدز، حيث يتبقى للنجم المصري عامين على نهاية عقده في أنفيلد.