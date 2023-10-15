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"قبل أن يتحول الباطل إلى حق".. شريف إكرامي يتضامن مع فلسطين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تضامن شريف إكرامي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق مع فلسطين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقاً.
كتب إكرامي: "الرصاصة قد تقتل إنسان، لكن لن تقتل عقيده و لن تدمر هويه ولن تنصر قضية، سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا و تدمير ثقافتنا والسيطرة علي أجيالنا منذ سنوات".
تابع: "حان الوقت أن نغزوهم به و لو لمرة واحدة، تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى إرهابي".
أضاف: "إن لم تكن الكلمة الآن أقوي من الرصاصة، فلماذا إذن مُسحت الصفحات و أغُلقت الحسابات و حُجبت المنشورات؟، لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه".
اختتم: "أؤمن أن الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت أنفاسه، الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف و بلا رسالة، كلنا فلسطين".
يذكر أن عدد من اللاعبين في تضامنوا مع القضية الفلسطينية، أبرزهم محمود "شيكابالا"، لاعب الزمالك ومحمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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