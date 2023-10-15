"قبل أن يتحول الباطل إلى حق".. شريف إكرامي يتضامن مع فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تضامن شريف إكرامي، لاعب بيراميدز الحالي والأهلي السابق مع فلسطين، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقاً.

كتب إكرامي: "الرصاصة قد تقتل إنسان، لكن لن تقتل عقيده و لن تدمر هويه ولن تنصر قضية، سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا و تدمير ثقافتنا والسيطرة علي أجيالنا منذ سنوات".

تابع: "حان الوقت أن نغزوهم به و لو لمرة واحدة، تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى إرهابي".

أضاف: "إن لم تكن الكلمة الآن أقوي من الرصاصة، فلماذا إذن مُسحت الصفحات و أغُلقت الحسابات و حُجبت المنشورات؟، لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه".

اختتم: "أؤمن أن الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت أنفاسه، الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف و بلا رسالة، كلنا فلسطين".

يذكر أن عدد من اللاعبين في الدوري المصري تضامنوا مع القضية الفلسطينية، أبرزهم محمود "شيكابالا"، لاعب الزمالك ومحمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي.