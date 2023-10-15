مدير عام إنتر ميلان: صفقة انتقال أونانا إلى مانشستر يونايتد مربحة جدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تحدث جوزيبي ماروتا المدير العام لنادي إنتر ميلان الإيطالي، عن إمكانية عودة أندرية أونانا مرة أخرى إلى الفريق الإيطالي، ومدى نجاح صفقة بيعه لمانشستر يونايتد.

وقال ماروتا في تصريحات خاصة لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عند سؤاله عما إذا يمكن للحارس أونانا العودة إلى إنتر: "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل، ولكن في كرة القدم يمكن أن يحدث أي شيء، حيث كانت فترته رائعة معنا".

وعن صفقة بيعه لمانشتسر يونايتد، أضاف جوزيبي: "كانت أيضًا صفقة ناجحة بالنسبة لنا، تعاقدنا معه مجانًا وتم بيعه مقابل 47 مليون يورو".

جدير بالذكر، انضم أونانا إلى مانشستر يونايتد بداية الموسم الجاري، قادما من إنتر ميلان الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون يورو.