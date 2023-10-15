شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يهزم المقاولون بثلاثية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 على ضيفه المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

افتتح المقاولون العرب التسجيل أولًا، وخلال الشوط الثاني نجح الأهلي في تحويل تأخره للفوز بثلاثة أهداف، حيث سجل ميدو نبيل هدف التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يسجل البديل سمير محمد الهدفين الثاني والثالث برأسية قوية وبتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 1.

وبدأ «أهلي 2003» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: أحمد داوود - محمد أحمد «شرقية» - إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد طعيمة - إسلام عبد الله.

الهجوم: محمد حمدي - عبد الرحمن شريف - محمد أسامة «ميدو».

وشارك أحمد أشرف بدلًا من شرقية، وعلي نادر بدلًا من ميدو أسامة بعد تعرضه للإصابة، وسمير محمد بدلًا من عبد الرحمن شريف، وعبد الله زيدان بدلًا من محمد حمدي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2003» رصيده إلى 18 نقطة، بعدما فاز في 6 مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة 1 - صفر، وعلى الجونة 4 - صفر، وعلى السد بأسوان 2 - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - 1، وفاز على إنبي 2 - 1، وعلى المصري 2 - 1، وعلى المقاولون 3 - 1، مسجلًا 14 هدفًا، مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من: أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.