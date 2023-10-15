شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستعيد زيزو قبل مواجهة سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الداخلية جهود عبد العزيز السيد "زيزو" لاعب الفريق الشرطي، عقب تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي حرمته من مباريات فريقه الماضية بالدوري.

وانتظم عبد العزيز السيد في تدريبات فريقه، ليتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة سيراميكا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

وخضع زيزو لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية قبل أن يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، ويتأكد جاهزيته للمشاركة في المباريات بدءا من لقاء سيرايكا المقبل.

وخاض الداخلية مباراتين وديتين خلال توقف الدوري، حيث خسر من زد بهدف نظيف، فيما فاز على الشمس بثنائية ضمن برنامج التحضير المعد من قبل ميمي عبد الرازق المدير الفني، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويتواجد فريق الداخلية في المركز الثاني عش برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على المقاولون العرب وخسارتين من مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي.