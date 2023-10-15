شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يتسلم درع الدورى العام للسلاح .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، بتسليم الوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، درع الدوري العام للسلاح، بعد حصول نادي الصيد على الدرع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مراسم التسليم حضور كل من: طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، وياسمين جاد والمهندس خالد كابش والمهندس أحمد نبيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جانب نادي الصيد، حضر كل من: الوزير عبد الله غراب رئيس النادي، وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير، وعمرو الصادق مدير النشاط الرياضي، وأحمد نبيه مساعد مدير النشاط الرياضي، والدكتور بلال بدوي رئيس جهاز السلاح بالنادي، والكابتن إسلام جمال المدير الفني للسلاح بالنادي.

ووجه عبد المنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الصيد وللوزير عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية السلاح من خلال لاعبي نادي الصيد مما يؤدي إلى انتشار اللعبة بشكل كبير.

على الجانب الآخر، قدّم عبد الله غراب الشكر للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني على الإنجازات التي يحققها اتحاد السلاح، مؤكدًا أن نادي الصيد يساند ويقف دائمًا بجوار الاتحاد لمواصلة تحقيق الميداليات والإنجازات.

وقد تناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ونادي الصيد حول استعدادات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحصد الميداليات الأولمبية ورفع علم مصر عاليًا.